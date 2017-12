Il Ministero dà l'ok, al Liceo Malpighi arriva il diploma in 4 anni

Dal prossimo anno scolastico sara' possibile, al Liceo Malpighi di Bologna, diplomarsi in quattro anni anziche' in cinque. L'istituto fa infatti sapere di aver ricevuto dal ministero dell'Istruzione "l'autorizzazione ad attivare un Liceo linguistico quadriennale sperimentale". Il progetto, spiegano dal Malpighi, "si inserisce nel Piano di innovazione ordinamentale che coinvolgera' 100 scuole in Italia", e il percorso didattico "prevede il raggiungimento degli obiettivi degli attuali ordinamenti e prepara gli studenti a intraprendere gli studi universitari a 18 anni".

Il progetto "consente l'avvio di una classe prima sperimentale per ogni scuola", che al Malpighi prevedera' "lezioni dal lunedi' al venerdi', laboratori su metodo di studio, argomentazione, coding e orientamento post-diploma e la preparazione ai corsi di laurea a numero chiuso". Il curriculum include anche "scambi e stage in Paesi esteri, la presenza di lettori madre lingua, lo studio dello spagnolo e la possibilita' di scegliere come seconda lingua straniera il francese, il tedesco o il cinese".

Come negli indirizzi quinquennali e' previsto "lo studio ad alto livello dell'inglese, per consentire di superare il Sat (Scholastic assesment test) e l'Academic Ielts", e saranno disponibili borse di studio quadriennali a copertura parziale o totale della retta, assegnate in base ai criteri di merito e reddito previsti dal bando pubblicato sul sito del Malpighi. Sara' possibile iscriversi solo dopo un colloquio che "servira' a verificare la predisposizione allo studio delle lingue".

La presentazione si terra' alle 21 dell'11 gennaio, nella sede di via Sant'Isaia 77. Per informazioni e per fissare un incontro per visitare la scuola si puo' chiamare in segreteria, allo 051-6491560, dall'8 Gennaio, e ci si potra' iscrivere sempre in segreteria.

(agenzia DIRE)