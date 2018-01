Liceo Malpighi, diploma in 4 anni: aperte le iscrizioni, tutte le info - VIDEO

Il liceo linguistico di via Sant'Isaia è tra le 100 scuole ammesse dal Ministero per la sperimentazione del ciclo quadriennale

L'anno scolastico 2018/19 prevede anche una sezione di Liceo linguistico quadriennale.

Il piano di studi prevede di raggiungere in quattro anni le competenze e gli obiettivi indicati nel profilo in uscita definiti per il Liceo Linguistico dagli attuali ordinamenti. Così da consentire agli studenti di intraprendere gli studi universitari alla stessa età dei loro coetanei di altre nazioni.

La classe sarà formata da 25 alunni che saranno selezionati dal personale docente a seguito di un colloquio motivazionale e attitudinale.