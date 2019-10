Tentata rapina al discount: dipendenti minacciati con la pistola e legati

Tentata rapina questa mattina all'alba alla Lidl di via Caduti di Amola, zona Borgo Panigale. Un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nel discount, legato i dipendenti minacciandoli con una pistola, ma il colpo è poi sfumato.

Tutto si sarebbe consumato in pochi attimi. Secondo quanto ricostruito finora da parte della polizia, i rapinatori hanno fatto il loro ingresso mentre i primi dipendenti stavano per iniziare gli allestimenti per la giornata, intorno alle sei del mattino. Cinque in tutto tra cassieri e commesse sono stati minacciati da due soggetti, entrati casco in testa e con una pistola, non si sa se autentica o meno.

A quel punto i malviventi hanno legato i dipendenti con delle fascette di plastica e hanno aspettato qualche minuto in attesa forse dell'apertura della cassaforte a tempo che custodisce il contante del discount. Qualcosa però li ha disturbati, forse una pattuglia della vigilanza in transito, fatto sta che improvvisamente i rapinatori hanno desistito dai loro intenti e sono fuggiti a piedi all'esterno.

Alla fine è stato dato l'allarme e sul posto sono arrivate diverse volanti della polizia. Ora si sta cercando di capire, dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, se ci fosse o meno un complice ad aspettare il gruppo fuori dal supermercato con un mezzo. Le indagini sono ancora in corso. Non risultano feriti, ma solo tanto spavento: non è stato necessario quindi l'intervento del 118.