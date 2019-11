VIDEO| Binari allagati: linea ferroviaria interrotta, stop ai treni

l sorvolo del Drago, elicottero del reparto volo di Bologna, nella zona tra Castenaso e Budrio. Sopralluogo per tenere sotto controllo la linea ferroviaria tra Castenaso e Budrio messa a rischio dall'acqua.

La linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore è interrotta a Budrio per allagamento binari.

Nel dettaglio, la linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore è stata interrotta alle ore 13.15 tra Mezzolara e Budrio per l'esondazione del torrente Idice. Per il pomeriggio di oggi, domenica 17 novembre, i treni saranno attivi tra Bologna e Budrio e tra Mezzolara e Portomaggiore. Nel tratto intermedio, interrotto a causa dell'esondazione, sarà in funzione un servizio sostitutivo di bus, in coincidenza con i treni, alle stazioni di Budrio e di Mezzolara.