Treni, interrotta Prato-Bologna. Bus sostitutivi per pendolari

Circolazione interrotta sulla linea Prato-Bologna per lavori di adeguamento e di potenziamento agli standard europei previsti per il traffico merci. I lavori sono previsti dal 10 agosto al 2 settembre. L'intervento programmato da Rfi, specifica un comunicato di palazzo Strozzi Sacrati, riguarda la tratta fra Prato e Pianoro (Bologna).

Al fine di ridurre i disagi, ai pendolari viene assicurato un servizio sostitutivo con bus, seguendo un modello già sperimentato nei weekend della scorsa primavera da Toscana ed Emilia-Romagna. Il servizio, rendono noto gli uffici dell'assessorato ai Trasporti della Toscana, viene integrato con due bus ulteriori al mattino.

"Abbiamo ascoltato le istanze che provenivano dal territorio - spiega l'assessore toscano alle Infrastrutture Vincenzo Ceccarelli - e abbiamo cercato di fare quanto possibile per andare incontro alle esigenze degli utenti del servizio". Inoltre, precisa, "grazie ad un accordo fra la Regione Toscana ed il gestore, i possessori di abbonamento ferroviario in corso di validità che comprende le stazioni di Vernio o Vaiano, per tutta la durata dell'interruzione potranno utilizzare sulla relazione Vernio-Prato senza ulteriori costi i bus del Tpl ordinario presenti in orario".