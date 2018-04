Banco 32 senza Lionel Joubaud: giovedì i funerali del cuoco

"Da quattro anni ogni martedì mattina vi saluto presentando il menù di Banco 32 dopo aver sentito Lionel e trascritto quello che aveva pensato per voi, per il vostro piacere. Oggi non ci sarà nessuna telefonata a Banco 32. Molti lo hanno già appreso dai giornali, ma scrivere oggi è veramente difficile. Lionel non era solo il socio di Banco 32, era un amico con il quale ho condiviso progetto e tutto il percorso per poter aprire questo locale".

Queste le parole comparse ieri sulla pagina Facebook del ristorante del Mercato delle Erbe, che a causa di un incidente stradale ha perso il suo cuoco, Lionel Joubaud: "Con tutto lo staff ce la metteremo tutta per continuare a portare avanti la sua idea di cucina, i suoi sogni: noi ci siamo". I funerali si terranno domani, giovedì 12 aprile alle 16 al Pantheon della Certosa di Bologna. Dopo alle 18:30 un ultimo saluto al ristorante, che riaprirà venerdì 13.