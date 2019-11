Liste d'attesa su esami medici, Venturi: "Tempi rispettati quasi al 100 per cento"

"Sulle liste d'attesa certifico che non siamo più al 98 ma quasi al 100% del rispetto dei tempi, sia delle visite sia degli esami specialistici". Per questo "al momento non abbiamo bisogno di misure straordinarie".

A dirlo è l'assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna, Sergio Venturi, a margine di una conferenza stampa oggi in Regione. "In tutto questo tempo- spiega Venturi- abbiamo lavorato sulle prestazioni monitorate, perché sono quelle che il ministero ci chiede di garantire e rappresentano il 90% delle prestazioni richieste.

E' evidente che c'è ancora tanto da fare, ma va dato atto ai medici, ai direttori delle Aziende e soprattutto a chi tiene aperti gli ambulatori ogni giorno di aver fatto uno sforzo significativo". Per quelle prestazioni, continua l'assessore, "se vado a vedere oggi quando posso prenotare, non come in Veneto che oggi vedo i dati di settembre, devo dire che è stato fatto un lavoro straordinario.

Stiamo garantendo il mese o i due mesi sulle visite e le prestazioni specialistiche, naturalmente garantendo anche tutte le urgenze". Ma allo stesso tempo "stiamo lavorando per fare sempre meglio- assicura Venturi- dobbiamo ancora nettamente migliorare" perché l'intenzione della Regione è arrivare a questi risultati "su tutte le prestazioni", quindi non solo su quelle monitorate. "Spero che i cittadini ci diano atto che sono stati fatti molti passi avanti- aggiunge l'assessore- ma noi non ci sdraiamo sugli allori. Vediamo sempre il bicchiere mezzo vuoto".

Nelle ultime settimane, anche in seguito alle affermazioni della candidata leghista Lucia Borgonzoni, si è parlato molto di tenere aperti gli ospedali anche di sera e nei weekend per esami e visite specalistiche. "Noi quella misura l'abbiamo attuata all'inizio- ci tiene a ricordare Venturi- perché avevamo un arretrato di tempi di attesa molto alti e quindi abbiamo aperto la sera, il sabato e la domenica proprio perché avevamo bisogno di smaltire tutto l'arretrato". Ad oggi non è più necessario, sostiene dunque l'assessore. "Nel momento in cui riusciamo a garantire i tempi di attesa- spiega- cerchiamo di ottimizzare le risorse. Ma se fosse di nuovo necessario, saremmo i primi a riaprire nelle ore che serve. Al momento però non abbiamo bisogno di misure straordinarie", garantisce Venturi. (San/ Dire)