Vuole il 'perdono' per gli alimenti non versati, picchia la ex moglie al bar

Alla fine è stato arrestato per tentata estorsione, ma la ha anche picchiata sul posto di lavoro. Intervento ieri sera per i carabinieri a Bologna, dove in una tavola fredda in zona Lame è andato in scena un feroce litigio tra due ex coniugi: alla fine, lui è stato portato via in manette, mentre lei ha rimediato qualche contusione per un pugno al viso.

Secondo quanto emerge dal racconto della donna, alla base del litigio vi erano motivi economici, e cioè migliaia di euro di alimenti che l'uomo, un 43enne cittadino marocchino senza lavoro e con precedenti per sostanze stupefacenti , non avrebbe versato per anni alla sua ex coniuge, connazionale di 35, impiegata nel bar teatro dei fatti.

I due infatti hanno due bimbi minori e avevano divorziato da diversi anni. Lui non solo non avrebbe pagato gli alimenti per tutto questo tempo ma -e questo era il motivo dello screzio- avrebbe chiesto a lei di sottoscrivere un documento, una sorta di 'attestazione di perdono' per la quale avrebbe potuto fare rientro in patria. Per la legge marocchina infatti il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento dopo il divorzio è un reato punito in maniera severa.

Questo avrebbe portato il soggetto a presentarsi alla tavola fredda, per l'ennesima richiesta. Al diniego, lui ha iniziato a strattonare lei e poi a percuoterla. Poi sono arriva i militari, chiamati da una collega di lavoro della donna. Dopo i dovuti accertamenti l'uomo è stato portato via, non senza fare resistenza: a suo carico le accuse di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.