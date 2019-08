Lite al bar a Monzuno, un ferito: denunciato il titolare

Il titolare di un bar di Monzuno è stato denunciato per lesioni personali nei confronti di un avventore del locale. E' successo ieri sera dove i carabinieri sono dovuti intervenire per sedare una lite in corso. identificate le parti, uno è risultato essere proprio il titolare della tavola fredda. ignoti i motivi che hanno portato i due a contatto, ma la vittima della lite, un cittadino romeno di 37 anni, ha un referto di 15 giorni di prognosi. il barista, un bolognese di 63 anni, lo avrebbe colpito con un non meglio specificato oggetto contundente.