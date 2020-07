Castel Maggiore, lite tra condòmini degenera: otto denunce e feriti

Otto denunce e alcuni feriti al pronto soccorso. È il bilancio di una lite condominiale scaturita da futili motivi scoppiata lunedì a Castel Maggiore. I carabinieri della Stazione di Castel Maggiore hanno denunciato otto persone di età compresa tra i trenta e i sessant’anni.

È successo lunedì, quando i Carabinieri della locale stazione, coadiuvati da un’altra pattuglia dell’Arma di Calderara di Reno, sono intervenuti presso una palazzina popolare del centro per sedare una scazzottata tra due nuclei familiari, costituiti da cittadini albanesi e italiani.

All’arrivo dei militari la lite è stata sedata, quattro persone sono state denunciate per rissa e altre quattro per minacce. Durante la colluttazione alcuni condòmini sono rimasti feriti e si sono recati al Pronto Soccorso per farsi medicare le ferite.