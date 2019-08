Lite condominiale degenera, volano minacce con mazza e pistola scacciacani

Lite condominiale degenera con mazze e pistole, così due persone sono state denunciate dalla polizia. Si tratta di un 40enne palestinese e un 34enne albanese.

E' successo ieri sera, poco prima delle 21, in via Dino Campana. Da quanto si apprende, un residente della zona ha allertato il 113 riferendo di aver sentito delle urla preoccupanti provenire dalla strada. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato due uomini armati, uno con un bastone e l'altro con una pistola scacciacani.

I poliziotti hanno poi appreso che tra i due era scoppiata un'accesa discussione per motivi condominiali. I toni si erano via via inaspriti, fino a spingere uno a imbracciare una mazza e l'altro a salire in casa per poi scendere in cortile armato di scacciacani. Fortunatamente nessuno dei due si è fatto male, entrambi però ora dovranno rispondere di minacce gravi.