VIa Pier de' Crescenzi: lite in condominio finisce a bastonate, un ferito

Una lite scatenata apparentemente per futili motivi, ma degenerata fino alle bastonate. La polizia è dovuta intervenire ieri sera intorno alle 20 in un condominio di via Pier de Crescenzi, per accertare quanto accaduto in un condominio, dove un ragazzo di 24 anni è stato ferito da colpi di una mazza da baseball. In base alla testimonianza raccolta da chi ha chiamato gli agenti sembra che all'origine del diverbio ci sia stato un confronto tra tre persone.

Padre e figlio sarebbero intervenuti in difesa di una ragazzina di 12 anni, oggetto di scherno da parte di un gruppo di altri ragazzi. Nella questione poi si sarebbe inserita una terza figura, probabilmente un parente dei ragazzi, che poi avrebbe impugnato la mazza e la avrebbe indirizzata nei confronti del ragazzo più giovane. All'arrivo dei poliziotti il responsabile del gesto non è stato trovato, mentre il 25enne è stato portato via in ospedale in codice uno.