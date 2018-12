Lite per gelosia: lui la prende per i capelli, lei lo ferisce con il coltello

E' finita con una duplice denuncia la lite per questioni di gelosia tra due coniugi, cittadini cinesi, andata in scena questa notte all'1.30.

A chiamare il 113 è stato il marito 37enne, che riferiva di essere stato ferito con un coltello dalla moglie. Gli agenti della volante, giunti nell'appartamento della coppia, in via Martin Luther King, a Borgo Panigale, hanno allertato il 118 che li ha curati sul posto.

La donna, che presentava delle escroriazioni sul collo, ha riferito che il marito, per gelosia, l'avrebbe afferrata per i capelli, così lei, per difendersi, lo aveva ferito con il coltello alla mano. Sono stati entrambi denunciati, lui per percosse, lei per lesioni personali aggravate.