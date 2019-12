Lite fuori da scuola, ragazzo ferito da un coltello

Durante la lite con un compagno spunta un coltello, e un giovanissimo viene ferito alla gamba. E' successo ieri mattina in una scuola media del quartiere Savena. A chiamare la polizia è stato il dirigente scolastico dell'istituto. Secondo quanto ricostruito fino a ora non si conoscono ancora i contorni esatti di quanto accaduto, ma a finire medicato dal 118 è stato un alunno, ferito alla coscia ma non in modo grave.

Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato l'insegnante del ragazzo, che ha poi interpellato il preside. In base a una prima ricostruzione sembra che tutto si sia svolto prima dell'ingresso a scuola, e che la lite abbia coinvolto in tutto tre ragazzi, poi identificati, uno dei quali ha ferito la vittima, dopo aver estratto un coltello da cucina. In serata è poi stata fatta denuncia da parte dei genitori.