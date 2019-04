55enne ferito alla testa in via Sabotino: mistero sulle cause

La Polizia indaga su una "presunta" lite violenta in via Sabotino che ha sicuramente fatto un ferito, trasportato con l'ambulanza al Pronto Soccorso in codice 2.

Alle 23 un cittadino ha chiamato il 113 segnalando l'accaduto e quando la volante arriva sul posto soccorre un cittadino albanese di 55 anni con una vistosa ferita al capo, inferta sicuramente con un'arma da taglio, che stava perdendo molto sangue, così è stato allertato il 118. Nessuna traccia dell'uomo che aveva fatto la segnalazione.

Il ferito non ha fornito alcuna spiegazione ed è stato trasportato in ospedale. Le indagini sono in corso.