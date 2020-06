Genitori gli negano in denaro, il figlio mette a soqquadro la casa

Polizia ieri sera in via Saragozza dove a chiamare l'intervento della forza pubblica sono stati i genitori di un ragazzo, divenuto molto violento in seguito a una lite.

Gli agenti sono arrivati pochi minuti dopo la chiamata, intorno alle 22:45. Una volta entrati si è potuto notare lo stato di danneggiamento del mobilio della dimora, tra cui anche alcune statue divelte. Secondo quanto ricostruito pare che sia stato il figlio 19enne a procurare i considerevoli danni.

In pratica i genitori -lui 71enne lei 59enne- hanno riferito che il giovane, tornato da poco da una vacanza, abbia inoltrato insistenti richieste di denaro ai genitori che però glielo hanno negato. Andato su tutte le furie, il ragazzo a questo punto se la è presa con i soprammobili, finendo poi per sfogarsi sulla cassaforte di famiglia, invano.

Dopo gli opportuni accertamenti -già nel gennaio del 2019 lo stesso era stato denunciato per violenza privata dagli stessi genitori- il 19enne questa volta è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere.