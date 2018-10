Botte al nuovo compagno di lei: ex marito e figlio usano anche una pistola

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 55enne e un 23enne, padre e figlio, italiani, per minaccia aggravata e maltrattamenti in famiglia.

È successo ieri sera, all’interno di una stazione di servizio situata in via Persicetana, a Sala Bolognese. Quando i Carabinieri si Sala e San Giovanni sono arrivati, a loro è stato raccontato che un uomo, spalleggiato dal figlio, avrebbe aggredito il compagno di sua moglie, da cui si era recentemente separato.

Durante la lite, inoltre, era emerso che il figlio dell’aggressore aveva impugnato una pistola semi automatica di colore nero e dopo aver esploso un colpo in aria l’aveva utilizzava per colpire il malcapitato alla tempia.

Non solo, i due poi si sarebbero subito diretti in caserma e per confondere le acque, hanno parlato di una fantomatica aggressione subita da un gruppo di nomadi, fatto in poco tempo smontato dagli stessi militari, i quali hanno a loro volta incalzato i due, fino all'ammissione dell'assalto a freddo nei confronti del malcapitato.

I due italiani hanno ammesso le proprie responsabilità, consegnando spontaneamente la pistola utilizzata per intimidire e colpire il 40enne. Questi, medicato dai sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Giovanni in Persiceto, è stato dimesso con una prognosi di tre giorni. L’arma sequestrata dai Carabinieri è una scacciacani priva del tappo rosso. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due italiani sono stati tradotti in carcere.