Scomparso durante passeggiata in Appennino, ricerche in corso

Il Soccorso Alpino è impegnato nelle ricerche di un 89enne, che da ieri sera non da più sue notizie dopo essere uscito nel pomeriggio per una passeggiata nella frazione montuosa di Monteacuto nelle Alpi.

I soccorritori, allertati dalle forze dell'ordine, hanno cercato il signore fino a tarda notte, per poi riprendere all'alba. Impegnati le staizone del Corno alla Scale e Rocca di Badolo, con l'ausilio si qusadre di terra e cinofili. In mattinata è stato richiesto l'ausilio dell'aeronautica militare. Le ricerche sono in corso.