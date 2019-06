Lizzano: bikers si perdono sul Monte Acuto, interviene il Soccorso Alpino

Hanno perso l'orientamento e non trovavano piu la strada percorrere per rientrare- E' finita bene per due biker, un uomo di 55 anni e una donna di 54 entrambi residenti a Porretta, che ieri in mattinata sono partiti da Porretta diretti al Passo della Donna Morta.

Arrivati in zona Monte Acuto, nel comune di Lazzano in Belvedere, hanno perso l'orientamento, ma, fortunatamente, sono riusciti a chiedere aiuto al 118 di Bologna che immediatamente ha attivato il Soccorso Alpino. E' partita la squadra di Lizzano con 5 operatori che è riuscita per qualche minuto di parlare telefonicamente con i dispersi, prendendo informazioni per il ritrovamento.

Poco dopo sono stati raggiunti dagli operatori del CNSAS che dopo aver valutato le loro condizioni e accertato che non vi erano problemi di carattere sanitario li hanno riaccompagnati a Monte Acuto dove avevano parcheggiato la loro autovettura.