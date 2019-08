Porta a spasso il cane e si perde: recuperato dal soccorso alpino

E' stato trovato un po' impaurtio ma in buone condizioni fisiche l'anziano signore 84enne che oggi è stato recuperato dal soccorso alpino. L'uomo era uscito in mattinata per una passeggiata con il suo cane, non facendo più ritorno. Sono stati i familiari ad allertare i Carabinieri, che a loro volta hanno ingaggiato i vigili del fuoco e i soccorritori specializzati nei recuperi in quota.

Giunta sul posto, la macchina dei soccorsi ha iniziato a cercare subito in area urbana, percorrendo le strade asfaltate e più comode per una persona di quell’età. Passando su una di queste strade, è stato visto il cane nei pressi di una panchina. A pochi metri c’era la persona dispersa, un po' impaurita, ma in buone condizioni di salute. E’ stato comunque richiesto, attraverso la Sala Operativa 118 di Bologna l’invio di un’ambulanza che giunta sul posto, dopo valutazione ha provveduto a trasportare il paziente all’Ospedale di Porretta.