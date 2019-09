Maxi-rissa alla festa di paese: 9 denunciati a Lizzano in Belvedere

"Lizzan Matto" è una sfida fatta di giochi goliardici che si tiene ogni anno nel comune di Lizzano in Belvedere. L'ultima edizione però, andata in scena lo scorso 10 agosto, sarà ricordata più per una rissa che ha coinvolto diversi ragazzi e che ha portato alla denuncia da parte dei Carabinieri di 9 persone, tutti nati fra il 1985 e il 1999.

Qundici giorni di prognosi per un ragazzo del '93 che aveva qualche precedente e una denuncia ulteriore (oltre alla rissa il danneggiamento) per un altro, nato nel 1987 e residente a Porretta Terme visto che non si era limitato a mettere le mani addosso agli altri, ma aveva buttato a terra anche diversi motorini.