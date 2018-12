Lizzano: cercano di rubare portafoglio al bar, ma sono colti sul fatto

Due persone sono state identificate e denunciate per tentato furto in concorso dai Carabinieri di Lizzano. I fatti si sono svolti nella serata di ieri, quando i due soggetti, all'interno di un bar del paese sono stati visti asportare un portafogli da uno degli avventori del locale.

E' stato proprio il destinatario del tentativo del furto ad accorgersi del gesto e a richiamare l'attenzione degli altri avventori. Dopo una breve colluttazione però i due giovani si sono allontanati dal locale, alla spicciolata.

La fuga dei due è però durata poco: entrambi bloccati nel centro del paese dai militari sono stati identificati e denunciati. Si tratta di due cittadini rumeni di 19 e 31 anni. Entrambi non avrebbero precedenti. Uno dei due è stato trovato in possesso di un martelletto per infrangere i vetri e quindi deferito anche per porto di oggetti da scasso.