Malore mentre rientrano dalla battuta, muore cacciatore in Appennino

Un cacciatore è morto nei boschi tra Monte Acuto e Molino Squaglia, nel comune di Lizzano in Belvedere. L'uomo, 71 anni, era insieme alla sua compagnia di Gaggio Montano per una battuta al cinghiale. Intorno a mezzogiorno si sarebbe sentito male, durante la fase di rientro. Subito i primi soccorsi da parte degli altri cacciatori, che nel frattempo avevano allertato il 118.

Quando il soccorso alpino è arrivato sul posto, assieme a una autoambulanza del 118, per il 71enne non c'era più nulla da fare. Imbarellato e condotto di qualche centinaio di metri più a valle, la salma è stata caricata dall'elicottero 'Drago' dei Vgili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri di Lizzano, che hanno condotto i dovuti accertamentei. In base alle prime informazioni raccolte, sembra verosimile si tratti di una morte, quella del 71enne, dovuta a un attacco di cuore.