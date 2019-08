Esce per passeggiata e non torna, ricerche scomparso fino a notte fonda

Disavventura a lieto fine per un 80enne originario di Fano, che ieri sera si è perso nei boschi di Lizzano in Belvedere, nell'alto Appennino bolognese. L'uomo, uscito dal rifugio Segavecchia per una passeggiata serale in compagnia del suo cane, non è stato più visto rientrare dai gestori del rifugio, che hanno dato l'allarme.

Qualche ora di ricerche notturne per il soccorso alpino Corno alle Scale, Monte Cimone, Rocca di Badolo e le Unità Cinofile, con il supporto anche dei colleghi toscani e di quelli della Finanza dell'Abetone. Aiuto anche da parte dei Vigili del fuoco e dei carabinieri di Lizzano.

Alla fine l'80enne è stato ritrovato a Monteacuto, frazione di Lizzano, nei pressi di una trattoria, in buone condizioni di salute. L’anziano, che si è probabilmente disorientato, arrivato a Monteacuto si è fermato in una trattoria a chiedere informazioni su come tornare al rifugio Segavecchia. E’ stato infatti il titolare della trattoria ad informare i soccorritori della presenza di questa persona. Un squadra del Soccorso Alpino, stazione Corno alle Scale, con il mezzo fuoristrada ha raggiunto l’uomo e lo ha riaccompagnato al rifugio Segavecchia.