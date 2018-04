Lo Stato Sociale invitato alla Weber: l'azienda chiude i cancelli

Inivitata dalla Fiom a partecipare a un'assemblea di celebrazione del 25 aprile alla Weber, la band "Lo Stato Sociale" non è stata ammessa nello stabilimento.

L'omaggio agli operai di Pomigliano

Forse per l'omaggio agli operai di Pomigliano D'Arco sul palco dell'Ariston, l'azienda, di proprietà FCA (Fiat) appunto, ha tenuto il gruppo fuori dai cancelli. Al Festival di Sanremo infatti, durante l'esibizione nella terza serata, i 5 musicisti erano andati in scena con i nomi dei cinque operai sulle giacche: "Domenico Mignano, Marco Cusano, Antonio Montella, Massimo Napolitano e Roberto Fabbricatore, operai Fiat di Pomigliano d’Arco" che l'azienda non vuole reintegrare.