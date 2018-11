Locali in zona U, due licenze sospese per lavoratori non in regola

I Carabinieri di Bologna nella serata di venerdì hanno eseguito dei controlli in zona universitaria insieme all'Ispettorato del lavoro e su cinque locali, due sono stati sospesi per la presenza di personale non in regola: si tratta di un ristorante di via Petroni e di una pizzeria di via Zamboni.

L'ammontare complessivo delle multe si aggira sui 30 mila euro. Gli uomini dell'Arma, nel corso del servizio, hanno identificato un centinaio di persone.