Buone notizie, il settimanale del Corriere della Sera dedicato alle buone pratiche del terzo settore, fa tappa a Bologna in occasione del tour in giro per l'Italia per parlare del 'Modello Bologna'. Tra gli ospiti, tutti dal mondo del sociale, anche Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, intervistato da Marco Imarisio del Corriere.