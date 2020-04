Ozzano: Logimatic inventa e avvia una nuova procedura di rilevazione a distanza della temperatura per i dipendenti

Una nuova procedura di rilevazione a distanza della temperatura corporea che punta a contrastare il possibile contagio da Covid-19 è stata studiata e realizzata dalla Logimatic di Ozzano: da lunedì infatti, quotidianamente a tutti i dipendenti in entrata sarà misurata la temperatura senza che questi scendano dall'auto. Se la temperatura è inferiore ai 37,5° C si aprono i cancelli, e l'accesso è consentito.

"Dal 27 aprile partiamo con Logithru - spiegano a BolognaToday dall'azienda - una procedura inventata da noi al fine di cercare di rendere sicuro l'ambiente di lavoro. Abbiamo circa 90 dipendenti e contando anche gli esterni arriviamo a un centinaio di unità. Noi siamo rimasti sempre aperti in questo periodo perchè produciamo macchine per il confezionamento di cibo e medicinali, garantendo sempre la sicurezza, e questa è un'innovazione che punta non solo ad aumentare i livelli di controllo".

Ma come funziona? Tutti i dipendenti, prima di parcheggiare il proprio mezzo nel parcheggio assegnato, dovranno accedere al controllo dall’ingresso receptions, presentare all’operatore adibito il proprio QR-Code personale e sottoporsi al controllo tramite termo scanner a distanza, senza dover scendere dal proprio veicolo, ma indossando comunque la mascherina. Solo dopo avere effettuato questa operazione e nel caso di esito negativo, si potrà parcheggiare la propria auto ed accedere allo stabilimento.

"E' un esempio di come la ricerca e l'innovazione delle nostre aziende riescono a mettere in campo, anche in un momento così difficile", ha commentato il sindaco Luca Lelli.