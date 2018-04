Loiano, cade in mountain bike durante escursione: soccorso alpino in azione

E' stata una domenica di intenso lavoro per il Soccorso Alpino. Un elitrasporto è stato attivato ieri intorno alle ore 11.15, per soccorrere un biker caduto mentre percorreva il sentiero 827, in località Monte Bosco di Tura a Loiano con sospetto trauma spinale. Il malcapitato, 42enne in escursione co la comitiva in mountain bike, è stato raggiunto dai tecnici del Cnsas che hano provveduto a stabilizzarlo con l'ausilio dei sanitari inviati dal 118 e poi recuperato con manovre di verricello dall'elisoccorso per portarlo in ospedale.

Altri due interventi sono stati effettuati al Corno alle Scale, dove altrettanti sciatori durante dei fuori pista: rovinando a terra, hanno subito traumi degli arti inferiori. I Tecnici del Soccorso Alpino hanno dovuto provvedere in entrambi i casi a immobilizzare ed evacuare due scialpinisti consegnadoli ai sanitari dell'infermeria alla base degli impianti e dell'ambulanza per le cure del caso.

Altro intervento in serata è stato in soccorso di quattro escursionisti residenti nel bolognese, in difficoltà per stanchezza e per il sopraggiungere del buio. La Centrale Operativa Romagna Soccorso, contattata dagli stessi escursionisti, ha attivato il personale del Soccorso Alpino che, contattati gli utenti che stavano cercando di continuare a percorrere il sentiero CAI 409, sono stati guidati fino alla località Prato Andreaccio ed invitati ad attendere l'arrivo dei soccorritori. Le squadre di tecnici e sanitari del CNSAS hanno raggiuno le persone in difficoltà alle ore 21.00 circa e, valutate le condizioni fisiche e l'assenza di problematiche di salute, le hanno riaccompagnate scortandole a valle fino alle proprie auto. L'intervento si è concluso alle ore 23.00 circa.