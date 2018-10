Lavori a Loiano: sabato 20 ottobre, interruzione energia elettrica

Sabato 20 ottobre a Loiano sarà interrotta l'erogazione di energia elettrica per lavori sulla rete elettrica di media tensione.

E-distribuzione ha comunicato che nella giornata di sabato 20 ottobre 2018, dalle ore 8:30 alle ore 15:30, l'erogazione dell'energia elettrica verrà sospesa in diverse zone del territorio comunale.

Le strade interessate sono: via Boschetto, via Bibulano, via Roncobertolo, via Boscaraccio, via Napoleonica, via Savena, via Ca Bosco sopra, via De Righi, via Ca della chiesa, Via Colle ameno, via Sabbioniccio, via Ca di Stefano, via Castelluccio e via Mulini. Leggi il preavviso_Loiano_20.10.2018