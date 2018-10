Loiano: addio allo storico volontario Leonardo Maurizzi, colpito da un malore improvviso

Un'intera comunutà ha voluto salutare per l'ultima volta Leonardo Maurizzi, 75 anni, storico volontario dell'Auser di Loiano, morto in seguito a un malore improvviso. Ieri pomeriggio nella chiesa centrale del comune dell'Appennino il funerale, al quale hanno preso parte centinaia di persone: l'uomo, infatti, era molto conosciuto in tutto il territorio, soprattutto per il suo grande cuore e la tanta disponibilità. Commosso il ricordo di quanti lo hanno conosciuto, così come quello del vicesindaco Alberto La Rocca: "Leonardo era una persona straordinaria - ha commentato a BolognaToday - così come lo è la moglie Nadia. Due cittadini in grado di dare tanto alla nostra comunità, e non solo. Leonardo era un volontario dell'Auser e la passione in tutto quello che faceva si vedeva in ogni suo gesto. Una scomparsa tragica, improvvisa, inaspettata che ha lasciato un grande vuoto e un grande dolore. Ci mancherà. Siamo fieri di averlo conosciuto e di aver avuto la possibilità di lavorare assieme. Siamo vicini allla famiglia".

La notizia della sua scomparsa ha lasciato il mondo del volontariato sotto choc: tantissimi i messaggi di cordoglio inviati alla moglie da parte di chi, quotidianamente, condivideva con lui esperienze ed emozioni. "Era un uomo buorno - spiegano alcuni conoscenti - Una persona sempre con il sorriso, che si faceva in quattro per la sua comunità e questo territorio che ha tanto amato. Siamo ancora sconvolti, ma contenti di averlo conosciuto. Una grande perdita".