Loiano, scatta l'ordinanza: "Uso obbligatorio di mascherine"

“Si comunica che per effetto dell'ordinanza n. 10/2020 a far data da venerdì 10 aprile 2020 l'accesso agli esercizi commerciali e agli uffici pubblici e privati, tuttora aperti, sarà consentito solo con l'utilizzo di mascherina protettiva (anche non certificata) o di altro strumento idoneo a coprire naso e bocca”. Chiare le parole dell'ordinanza emanata dal sindaco di Loiano, Fabrizio Morganti, che non lascia spazio a fraintendimenti: da domani chiunque si rechi nelle attività del paese aperte deve obbligatoriamente indossare una mascherina, non importa come sia.

L’ordinanza tiene conto dell’evolversi della situazione epidemiologica - così come si legge nel testo - del carattere “particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale”. Non solo, considera anche “che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, e dato atto che oltre al mantenimento dell’isolamento sociale e al rispetto delle indicazioni di igiene personale e ambientale già note, è opportuno come ulteriore precauzione indossare mascherine chirurgiche o comunque coprire naso e bocca qualora si debba uscire dalla propria abitazione e non risulti possibile mantenere la distanza di sicurezza …” alla popolazione si ordina:

l'uso obbligatorio di mascherina protettiva (anche non certificat a) o di altro strumento idoneo a coprire naso e bocca, all'interno degli esercizi commerciali, degli uffici (pubblici o privati) e in adiacenza dell'entrata degli stessi, da parte di tutti gli utenti

a) o di altro strumento idoneo a coprire naso e bocca, all'interno degli esercizi commerciali, degli uffici (pubblici o privati) e in adiacenza dell'entrata degli stessi, da parte di tutti gli utenti ai titolari e gestori delle attività commerciali o degli uffici (pubblici e privati) di inibire l'accesso alle persone non dotate di tali dispositivi e di esporre all'esterno del locale, in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza

delle attività commerciali o degli uffici (pubblici e privati) di inibire l'accesso alle persone non dotate di tali dispositivi e di esporre all'esterno del locale, in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza L’ordinanza sarà in vigore fino al termine dell’emergenza sanitaria.

Le mascherine

Il Comune di Loiano informa anche che la Regione Emilia-Romagna ha fornito l’ente di 1.950 mascherine, che già oggi saranno consegnate ai titolari delle attività aperte al pubblico: “Queste mascherine verranno date solamente a chi accede all’esercizio pubblico e non è munito di strumenti di protezione in quel momento”, si legge in una una nota. E il Comune ha realizzato una sorta vademecum per capire come funziona il sistema messo in atto:

Devo uscire da casa per ritirare la mia mascherina? No, ma se ti rechi per esempio a fare la spesa e non hai la mascherina puoi richiederla. Si precisa che non è una distribuzione e quindi non bisogna recarsi presso le attività per il ritiro delle mascherine. Ci appelliamo – si legge - al senso civico dei Loianesi per chiedervi di ritirare una sola mascherina, per permettere a tutti di muoversi in sicurezza. La mascherina distribuita presso le attività del paese aperte non è né un Dispositivo Medico né un Dispositivo di Protezione Individuale; è una precauzione ulteriore per chi per vari motivi si trova a non riuscire a rispettare la distanza dalle altre persone, in particolare di protezione verso gli altri. Le mascherine consegnate devono essere conservate seguendo alcune accortezze: non devono essere scambiate fra le persone, ognuno deve avere la sua. Dopo l’utilizzo per alcune ore possono essere riposte in luogo asciutto e pulito. Devono rimanere nel contesto domestico/familiare e non utilizzate come dispositivo nei luoghi di lavoro.

