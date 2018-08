'Rave' a Loiano: i Carabinieri rovinano la festa, 49 persone nei guai

Sono 49 le persone denunciate dai Carabinieri per aver partecipato a un “rave party”. Dovranno rispondere del reato di invasione di terreni o edifici.

La denuncia è il risultato di indagini svolte dopo l'evento organizzatoil mese scorso: diverse pattuglie dell’Arma della Compagnia di San Lazzaro di Savena e Vergato intervennero in un terreno demaniale situato in prossimità del torrente Savena, dove era stata segnalata la presenza di numerosi ragazzi a una manifestazione non autorizzata.

La festa era stata interrotta dai Carabinieri e i partecipanti, provenienti da tutta Italia e di età compresa tra i diciotto e i cinquant’anni, erano stati identificati. Tra i 49 denunciati sono anche stati individuati due pugliesi di 32 e 21 anni, ritenuti gli organizzatori: per loro è stata richiesta alla Questura di Bologna l’applicazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Loiano.