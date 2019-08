Loiano, smaltimenti illeciti: la Polizia Locale sequestra un'area comunale

Sono stati gli agenti della Polizia Locale di Loiano ad apporre i sigili su un'area comunale in viale Marconi, dove è in fase di realizzazione un nuovo parcheggio. Questa mattina è stato affisso l'avviso di sequestro penale, che si riferisce a una sola parte dell'intero cantiere, dove sono in corso i lavori per la costruzione di nuovi posteggi auto, fianco la nuova scuola elementare.

Da quanto si apprende, sembra che ci sia stato uno 'smaltimento illegale' di rifiuti edili da demolizione, così come spiega a BolognaToday il sindaco, Fabrizio Morganti: "L'area è di proprietà del Comune, e la municipale ci ha avvisato del sequestro di una porzione di cantiere. C'è un'indagine in corso perchè gli agenti hanno accertato che in una parte di terreno sono stati interrati dei rifiuti, e per valutare tutta la situazione nel dettaglio, è scattato il sequestro. Si tratta di materiale edile".

I sigilli quindi, riguardano solo una piccola zona del terreno. E nella restante area, i cantieri proseguiranno così come previsto, per terminare i lavori.