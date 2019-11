Cadavere nel fiume, recuperato corpo a Loiano

Nella mattinata il corpo di una donna sulla cinquantina è stato recuperato dall'alveo del fiume Savena, nel comune di Loiano. I Vigili del fuoco hanno lavorato per qualche ora nell'alveo del fiume, in un punto roccioso della Fondovalle Savena, trovando il cadavere in una zona poco profonda. Il corpo era scalzo e si ipotizza sia stato in quel punto fin dall'alba. Stando alle prime verifiche, sembra che si sia trattato di una morte riconducibile a un gesto volontario.