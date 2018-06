Allarme amianto a Loiano: 'Tettoie deteriorate, intervenga Ausl'

A lanciare l’allarme per la possibile presenza di fibrocemento in deterioramento a Loiano è Vito Totire, medico del lavoro e presidente Aea - Associazione esposti amianto e rischi per la salute di Bologna.

“A Loiano, in via Napoleonica, dopo via del Boschetto, è stato individuato un vasto manufatto edilizio con due corpi principali: una grande tettoia e un edificio in muratura, entrambi coperti di fibrocemento in condizioni di grave ed avanzata vetustà e di palese degrado - spiega - la tettoia è bucata in diversi punti, sul manufatto edilizio si nota, oltre la tettoia a copertura del soffitto, una piccola elevazione, anch’essa in fibrocemento, particolarmente a rischio per l’esposizione a vento e intemperie”.

Entrando nel dettaglio Totire incalza: “A occhio nudo non è possibile asserire con certezza la natura amiantifera del materiale di copertura, ma l’esperienza e le testimonianze raccolte rispetto alla storia del manufatto ci lasciano pochi dubbi. Occorre un urgente sopralluogo da parte dell’Ausl, finalizzato all’emanazione di una altrettanto urgente ordinanza sindacale di bonifica. In corso di sopralluogo gli operatori verificheranno l’eventuale inevitabile presenza di numerosi frammenti di fibrocemento”. Da sempre attivo sul tema, l’esponete dell’Aea sottolinea: “Sfugge, piuttosto, il motivo per il quale un tale sito non sia stato ancora oggetto di intervento. Questa mattina ho già inviato la segnalazione tutto al Comune di Loiano, Dipartimento dell’Ausl e Carabinieri”.

L’uomo, che insieme ai numerosi esponenti dell’associazione monitora tutto il territorio, prende in considerazione quanto fatto nel Comune di San Lazzaro, dove è stato realizzato un censimento di tutte le strutture con amianto: un’azione considerata “d’esempio - conclude Totire - che tutti gli enti pubblici dovrebbero fare, anche per sensibilizzare su un tema così importante come l’amianto”.