Arriva Lonely Planet Bologna, dalla celebre guida un'edizione dedicata solo alle Due Torri

Lonely Planet avrà una guida solo su Bologna. La novità è stata annunciata oggi al Comunale durante un convegno dedicato al turismo in regione. Alla confernza stampa erano presenti tra gli altri l'assesore al turismo Matteo Lepore e il suo omologo in Regione Andrea Corsini.

Il libretto -edizione della celebre guida per turisti- è in edizione assieme a Modena e sarà in vendita a partire dal 22 novembre prossimo. "Siamo contenti di avercela fatta!" esulta sui social Lepore. Bologna era già citata assieme a tutta la regione come 'Best in Travel 2018', ma solo adesso vanta una giuda tutta dedicata alle Due Torri.