Lorenzo, il figlio di Vasco Rossi: "Indifferenza e cattiveria, ho ricevuto persino minacce di morte"

Lorenzo Rossi Sturani, figlio di Vasco Rossi ha raccontato un po' di sè al Metropolitan Magazine in un'intervista, soffermandosi sulla sua infanzia e sull'atteggiamento ostile di tanti nei suoi confronti, persino di minacce di morte ricevute durante la notte e poi fortunatamente senza conseguenze. E ovviamente di suo padre e di quella mamma, Gabry, cche avrebbe ispirato l'monima canzone del rocker emiliano.

Riconosciuto da Vasco Rossi all'età di 15 anni, Lorenzo racconta della diversità fra il Vasco padre e il Vasco artista: "Non mi sono mai definito il figlio di - ha detto Lorenzo - eppure tanta ostilità e la sensazione che la mia situazione fosse vista come qualcosa di nuovo in senso negativo".

E cosa gli ha insegnato questo papà speciale? A porsi e raggiungere gli obiettivi, a superare le difficoltà e a gestire i soldi: questa la risposta di Lorenzo al Metropolitan Magazine. Un punto di riferimento. Ma i punti di riferimento oggi sono anche altri, la sua bellissima moglie e la figlioletta.