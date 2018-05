Tagliatelle e tortellini a Los Angeles: ecco la 'Felix trattoria'

Evan Funke è stato allievo di Alessandra Spisni, la celebre sfoglina bolognese, nel 2007, tornato in California, ha voluto mettere in pratica le eccellenze made in Bologna prima in "Gusto 54", una rete di ristoranti, e poi a Venice, in California, dove ha aperto la "Felix Trattoria" al 1023 di Abbot Kinney Blvd.

Un omone con mani e braccia tatuate che ogni giorno rende onore a crescentine, polpette, tortellini in brodo, tagliatelle e tortelloni, Evan si definisce "narratore culinario", è senz'altro un custode della tradizione italiana e ormai un maestro della pasta fatta a mano.

Ha scelto la casa delle sfogline a Parco Nord come set fotografico per il suo prossimo libro di cucina.