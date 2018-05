Lotta contro zanzara tigre: il Comune invita tutti i cittadini a partecipare

Dopo la sperimentazione dell'anno scorso fatta in cinque zone della città, per il 2018 il Comune di Bologna propone a tutti i cittadini i patti di collaborazione per debellare le larve di zanzara, bonificando tombini e cortili.

Se non si bonificano le aree private, spiega l'assessore Barigazzi, anche le azioni sulle aree pubbliche finiscono per essere vane.

Ai cittadini che si propongono con i patti di collaborazione, verra' dato gratuitamente per i primi due cicli di trattamento un prodotto biologico. Ovvero, una combinazione di batteri in grado di uccidere le larve. In aiuto dei residenti anche quest'anno le Guardie ecologiche volontarie.