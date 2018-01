Lotteria Italia: venduto a Bologna un biglietto da 50mila euro

Solo 7 biglietti da 50mila euro venduti in Emilia-Romagna dei quali uno in città. Torna, come da tradizione il giorno dell'Epifania, l'estrazione della Lotteria Italia. Il premio più ambito, 5 milioni, è stato venduto ad Anagni (FR), il Q067777.

Ecco i tagliandi da 50mila euro acquistati in Emilia-Romagna:

- N 028098 a Bologna

- E 287918 a Piacenza

- U 205349 a Montese (Mo)

- D 291950 a Correggio (Re)

- E 208473 a Casalgrande (Re).

- E 224798 a Parma

La nostra regione si aggiudica al terzo posto in Italia per biglietti venduti, dopo Lazio e Lombardia, con circa 830mila tagliandi (-1,7% rispetto a un anno fa) su 8,6 milioni totali. Bologna in testa con 285mila biglietti venduti (-0,8% sul 2016) e poi da Modena (111mila, +0,7%), Parma (93mila, +7,9%), Forli'-Cesena (74mila, -6,7%), Ferrara (59mila, +1%), Reggio Emilia (57mila, -1,4%), Piacenza (55mila, -12,4%), Rimini (49mila, -18%), Ravenna (46mila, +9,4%).

Ecco i biglietti di prima categoria:

- 5 milioni di euro: Q 067777 venduto ad Anagni (FR)

- 2 milioni e mezzo di euro: P 245714 venduto a Milano

- 1 milione e mezzo di euro: D 034660 venduto a Rosta (TO)

- 1 milione di euro: P 462926 venduto a Pinerolo (TO)

- 500 mila euro : D 243750 venduto a Roma

Ecco i biglietti da 50mila euro):

- F 233484 venduto a Firenze

- I 465167 venduto a Roma

- U 076485 venduto a Magione (PG)

- R 415050 venduto a Roma

- B 114774 venduto a Bagnolo Mella (BS)

- I 170928 venduto a Bresso (MI)

- R 089935 venduto a Altopascio (LU)

- M 405207 venduto a Tivoli (RM)

- A 133596 venduto a S. Gennaro Vesuv. (NA)

- U 064207 venduto a Fiumicino (RM)

- G 084289 venduto a Corigliano Calabro (CS)

- F 206540 venduto a Roma

- 206856 venduto a Roma

- S 368547 venduto a Latina

- L 436591 venduto a Desenzano (BS)

- C 059259 venduto a Anagni (FR)

- B 367022 venduto a Firenze

- R 491223 venduto a Roma

- A 466628 venduto a Torre Annunziata (NA)

- N 242819 venduto a Caronno Pertusella (VA)

- I 268849 venduto a Avella (AV)

- T 294994 venduto a Anzio (RM)

- M 239686 venduto a Sassari

- F 224885 venduto a Binasco (MI)

- N 077178 venduto a Somma Lombarda (VA)

- G 133761 venduto a Sorrento (NA)

- G 120663 venduto a Piubega (MN)

- I 324044 venduto a Jesi (AN)

- G 267830 venduto a Serravalle Pistoiese (PT)

- N 486646 venduto a Sestola (MO)

- C 250085 venduto a Casoria (NA)

- S 049055 venduto a Reggello (FI)

- Q 186089 venduto a Vicenza

- A 043587 venduto a Milano

- Q 375626 venduto a Gallicano nel Lazio (RM)

- N 168284 venduto a Busto Arsizio (VA)

- O 352360 venduto a Colleferro (RM)

- E 080180 venduto a Lucera (FG)

- F 201816 venduto a Campobasso

- L 090599 venduto a Capena (RM)

- D 398757 venduto a Monterotondo (RM)

- M 260568 venduto a Codroipo (UD)

- P 391773 venduto a Roma

- A 058487 venduto a Anagni (FR)