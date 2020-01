Lotteria Italia 2020, i biglietti vincenti a Bologna

Nessuna vincita nei premi maggiori ma buone consolazioni arrivano dalla Lotteria Italia 2020 per Bologna e provincia, dove otto biglietti sono risultati vincenti per i premi di terza categoria. I totale in tutta la regione sono stati 24 i tagliandi di terza fascia che hanno maturato il diritto alla vincita da 20mila euro ciascuno. Questo l'elenco delle vincite nel territorio.

B 247674 ZOLA PREDOSA BO

G 264341 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO

B 210348 IMOLA BO

E 149454 BENTIVOGLIO BO

A 431078 BOLOGNA BO

B 184851 BOLOGNA BO

A 76726 CASALECCHIO DI RENO BO

D 472306 CASALECCHIO DI RENO BO