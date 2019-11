FOTONOTIZIA | Tutto pronto per l'accensione delle luminarie, dall'albero di Natale ai versi di Cesare Cremonini

Ci siamo. Tra poche ore, dopo le Torri illuminate con il contributo di Ascom, si accenderanno anche le luci sull'albero di Natale collocato in Piazza Nettuno, mentre i via D'Azeglio a illuminarsi saranno le parole in versi della canzone di Cesare Cremonini “Nessuno vuole essere Robin”. Con questo doppio evento Bologna entra ufficialmente nel mese del Natale, con i mercatini, tra cui quello si Santa Lucia già in 'servizio' dalla settimana scorsa.

Appuntamento quindi dalle 17:30 per l'accensione delle luci di addobbo all'albero di Natale. All'evento sarà presente il sindaco Merola. Circa un'ora dopo toccherà ai versi di Cremonini essere accesi su via D'Azeglio. Sarà presente l'autore che sempre nel pomeriggio firmerà le copie del "Cremonini 2C2C The best of".