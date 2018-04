Passante, Borgonzoni: 'Non risolve il problema traffico e inquina di più'

Passante di Mezzo, la senatrice della Lega, Lucia Borgonzoni, replica all'appello degli assessori alla Mobilità di Comune e Regione a favore della sua realizzazione: "Le opere accessorie al Passante? Si trovano i fondi in altro modo. Vedo che quando vogliono i soldi li trovano". Raffaele Donini (qui il VIDEO) ha detto ieri che il passante comprende anche alcune opere per la viabilita' locale.

NON SI RISOLVE COSI' IL PROBLEMA TRAFFICO. "Siamo i primi ad ammettere che c'e' un problema di viabilita' - dice Borgonzoni parlando con la 'Dire' - ma fare un'opera che non lo risolve e inquina di piu' e' follia. Se poi lo facciamo fare ad Autostrade solo perche' ci realizzano tre rotatorie e un ponte e' folle due volte. Un'amministrazione non puo' basarsi su questo".

La leghista rinnova poi i dubbi sull'impatto ambientale del Passante. "Il sindaco- ricorda- e' la massima autorita' sanitaria della citta', dovrebbe essere lui il primo a preoccuparsene". Borgonzoni ne ha anche per Gianni Galli e Severino Ghini, paladini dell'alternativa al Passante nord che accusano la Lega di essere passata dal sostegno all'allargamento della tangenziale-autostrada alla contrarieta'.

"Non capisco ansia di attaccare chiunque porti avanti istanze diverse. Spiegassero perche' ci tengono cosi' tanto, sono piu' lanciati di quelli del Pd". Borgonzoni rivendica che la "nostra ipotesi e' sempre stata il Passante a sud". La posizione contro il Passante di mezzo, conclude, "l'abbiamo sostenuta mesi prima delle elezioni e i partiti che l'hanno fatto risultano oggi nettamente maggioritari. Poi, riteniamo che le nostre posizioni abbiano anche dei fondamenti".

(Dire)