Sette anni fa se ne andava Lucio Dalla, Bologna lo ricorda così

Si celebra oggi il settimo anniversario dalla morte di Lucio Dalla. Il cantante, musicista e poeta che ha simboleggiato una intera stagione musicale morì il primo marzo 2012, a pochi giorni dal suo 69esimo compleanno.

Lucio Dalla si trovava in tournée europea in svizzera quando fu trovato esanime al mattino dal suo compagno Marco Alemanno , stroncato da un infarto. A diffondere la notizia, battuta dalle agenzie di stampa, amici, cantanti, lo staff e tante personalità dello spettacolo, raccontando le ultime ore di vita dell'artista.

Ben presto la città si strinse a lutto: una marea di affezionati infatti giunse da tutto il Paese a dargli l'ultimo saluto, nella sua Piazza Grande, dove vennero celebrati i funerali, tra commozione e lacrime, sfilata di vip e anche qualche polemica. Attorno alla cerimonia funebre, tenuto nella basilica di San Petronio, è stato stimato si siano radunate circa 50mila persone.

Oggi, a sette anni di distanza dal tragico evento, fioriscono gli eventi per ricordare l'artista prematuramente scomparso. Anche quest'anno, in occasione del suo compleanno (il 4 marzo, ndr), il capoluogo felsineo omaggia uno dei suoi figli più cari con una tre giorni ricca di eventi.

I festeggiamenti si concluderanno con uno speciale concerto al Teatro comunale: “Così mi distraggo un po’. Tre giorni con Lucio”: il programma

„un concerto tra musica e spettacolo con gli amici di sempre e i compagni di viaggio di Lucio: Gaetano Curreri, Luca Carboni, Ron, Francesco Gabbani, Marco Masini, Lo Stato Sociale, Giovanni Caccamo, Renzo Rubino, Iskra Menarini, Graziano Galatone e Riccardo Majorana.“





Lucio non se n'è andato del tutto e - dopo alterne vicende e passaggi ereditari- si è finalmente costituita la Fondazione in suo nome, mentre la magia dei suoi versi ha illuminato via D'Azeglio, con gli addobbi natalizi che rimano i versi de 'L'anno che verrà', mentre le visite guidate alla porzione di casa, divenuta museo, saranno aperte tutto l'anno.