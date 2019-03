Lucio Dalla: i ricordi degli amici, i post dei vip, le frasi dei fan

Oggi è il compleanno di Lucio Dalla. Avrebbe compiuto 76 anni. L'artista bolognese, innamoratissimo della sua città che l'ha sempre ampiamente ricambiato, è stato ricordato in tanti modi e sui social le foto, i video e le frasi per omaggiarlo sono tantissimi. Gli amici, i fan, i vip e i suoi fan...tutti oggi hanno avuto un pensiero per lui.

Il 4 marzo, una data impotante, il titolo di uno dei suoi brani più belli. 4/3/1943 è una delle canzoni più amate di Dalla (composta con Paolo Pallottino): presentata per la prima volta al Festival di Sanremo 1971, insieme al gruppo beat Equipe 84, fu la rivelazione dell'edizione del festival, dove si classificò al 3° posto. Il brano racconta la storia di una ragazza madre, che aveva avuto un figlio con un soldato alleato. Il brano, prima di voler essere ammesso al Festival di Sanremo, era stato oggetto di modifiche da parte della censura.

"Dice che era un bell'uomo e veniva

Veniva dal mare

Parlava un'altra lingua

Però sapeva amare

E quel giorno lui prese a mia madre

Sopra un bel prato

L'ora più dolce prima d'essere ammazzato..."

Ecco i ricordi tutti per Lucio: