Nettuno d'Oro a Luigi Lepri, divulgatore della lingua bolognese

Venerdì 15 marzo alle 17.30 nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo d'Accursio, la vicesindaco Marilena Pillati conferirà il Nettuno d'Oro a Luigi Lepri, uno dei più noti cultori e studiosi della lingua bolognese.

Si legge nella motivazione ufficiale: "Con talento multiforme di autore, giornalista, linguista e animatore della miglior tradizione, Lepri è impegnato da anni in un imponente lavoro di conservazione e divulgazione del dialetto bolognese. Le sue pubblicazioni - articoli su quotidiani e riviste, volumi monografici, curatele, traduzioni, collaborazioni editoriali - ricordano costantemente a tutti i bolognesi che il nostro idioma non deve sparire".

Ad aprire la cerimonia sarà la vicesindaco Marilena Pillati. A seguire, l'assessore alla Cultura Matteo Lepore leggerà le motivazioni ufficiali del conferimento e sarà consegnato il premio. In chiusura, l'intervento di Luigi Lepri.

Il Nettuno d'Oro è un premio conferito dal Comune di Bologna a partire dal 1974 ad aziende, cittadini, istituzioni e associazioni culturali che hanno onorato con la propria attività professionale e pubblica la città di Bologna.

Biografia

Luigi Lepri, noto anche come Gigèn Livra, è nato nel 1938 a Bologna, dov’è cresciuto, ha lavorato, si è divertito e si diverte tutt’ora. A partire dal 1986 ha pubblicato numerosi volumi sul dialetto bolognese. I più venduti sono il Dizionario Bolognese Italiano – Italiano Bolognese, Mica solo tortellini e Bacajèr a Bulåggna. A partire dal 1980 è autore di numerosi articoli e pubblicazioni su quotidiani e riviste e dal 1995 firma una rubrica settimanale di dialetto sulle pagine bolognesi del quotidiano La Repubblica dal titolo Dì bän só fantèsma!. È docente nei corsi sul dialetto bolognese organizzati dalla Famèja Bulgnèisa e dall’Università Primo Levi (2000-2005), dal Teatro Alemanni, dal Sît Bulgnais e dall'Associazione Il Diapason (2001-). È autore della versione dialettale e voce recitante nella favola musicale Pierino e il lupo di S. Prokof’ev, che ha rappresentato in varie sedi con le orchestre "Ensemble Musicale Modenese” e “Ensemble Novecento”. Dal 1988 è dicitore di brani in dialetto nel corso di 50-70 serate-spettacolo annue col cantautore Fausto Carpani, che tiene in teatri, centri sociali, feste paesane, parrocchiali e di partito a Bologna, in Provincia e in Regione. Dal 1992 al 2005 è stato autore e conduttore della trasmissione settimanale La butaiga dal dialàtt sulla locale Radio San Luchino, dove interviene ancora saltuariamente. (fonte: SalaBorsa)