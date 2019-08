Lutto in Casa Ducati: Luca Semprini è morto nella sua camera d'albergo

Lutto nel mondo della MotoGp. Luca Semprini, 35 anni, addetto stampa della Ducati, è morto la scorsa notte a Brno, dove si trovava per preparare il Gran Premio della Repubblica Ceca insieme alla squadra.

A darne notizia è il team di Borgo Panigale. Semprini è deceduto nella notte nella sua stanza d'albergo a Brno.

The Ducati Team is deeply saddened to inform you of the sudden death of our MotoGP Press Officer, Luca Semprini.



Luca had arrived with the team on Wednesday for this weekend’s MotoGP race in the Czech Republic (Brno) and passed away during the night in the hotel room. pic.twitter.com/4qphdkLehY