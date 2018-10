Lutto nella moda, morto Mario Bandiera: fondò il marchio Les Copains

Si è spento a 87 l'imprenditore Mario Bandiera, storico fondatore del marchio di moda Les Copains, ora controllato dal gruppo Bvm spa, con sede in via Larga. Bandiera si è spento in una clinica, dopo una lunga malattia. Figlio di proprietari terrieri divenuti rivenditori di mobili antichi, Bandiera tentò la strada di venditore di maglie all'estero, e dopo varie esperienze, una delle quali in Francia, fondò il proprio marchio di maglieria, appunto Les Copains. Oggi il gruppo Bvm ha sedi all'estero e fattura più di 40 milioni l'anno. Bandiera fu protagonista anche nel mondo del Bologna Fc, rilevando assieme a Gazzoni la società sull'orlo del fallimento nel 1993.