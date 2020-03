Macron, 100mila euro al Sant'Orsola, Gibertoni (Ausl): "E' dura, ma le donazioni aiutano"

Sono diversi i gesti di solidarietà in questi giorni nei confronti della sanità pubblica, per il contrasto al coronavirus. Macron, azienda italiana e leader internazionale nel settore del teamwear, tra cui l'abbibliamento sportivo del Bologna Fc ha deciso di elargire una donazione di 100mila euro a favore del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, a nome di tutti i suoi dipendenti.

E in una lettera aperta, la direttrice della Ausl di Bologna Giulia Gibertoni, ringrazia quanti hanno donato e precisa: "In questi giorni, abbiamo ricevuto 2 milioni di € da parte di uno dei principali industriali della nostra città e da parte delle due principali fondazioni cittadine, Fondazione del Monte e Fondazione Carisbo".

"Un aiuto concreto -riprende- perché con questa somma siamo in grado di attivare i posti letto aggiuntivi all’interno del S. Orsola, sia di terapia intensiva che di degenza ordinaria, da dedicare in modo esclusivo ai malati di coronavirus. Una possibilità in più che, in questo momento in cui tutta la sanità di Bologna sta reagendo all’unisono, si traduce in sostegno per tutti gli ospedali. Tutti noi abbiamo ricevuto, da questo gesto, il conforto della attenzione da parte della città, gesto di affetto che ci sostiene e rincuora, sottoscritta compresa. Ringrazio, da parte di tutta la comunità della sanità di Bologna, chi ha pensato a noi e si è messo a nostra disposizione con un aiuto economico concreto che vale in questo momento come un abbraccio. Un sostegno che sono sicura proseguirà grazie alla generosità fin qui dimostrata da molti".



Sul sito delle due aziende sanitarie è pubblicata poi una sottoscrizione promossa dalla Fondazione Sant’Orsola dedicata al sostegno del personale di tutti gli ospedali bolognesi impegnato sul campo e anche in questo caso in pochi giorni abbiamo superato i 400.000 € raccolti: si tradurranno in servizi concreti per medici, infermieri e personale di assistenza che devono trasferirsi temporaneamente o che devono affidare la custodia dei loro figli o genitori anziani, sarà la possibilità di ottenere la consegna a domicilio della spesa e spostarsi da un luogo all’altro in modo agevole nonostante i servizi di trasporto pubblici ridotti.

La scuola ai tempi del coronavirus, la Divina Commedia online | VIDEO

Coronavirus: 5 raccomandazioni igieniche per cani e gatti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.